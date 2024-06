Conferenza stampa Ibrahimovic, lo svedese parla ai media: DATA e ORA dell’appuntamento. Verrà ufficializzato Fonseca? I dettagli

Come appreso da Milannews24, nella giornata di giovedì, alle 11.45, Zlatan Ibrahimovic interverrà in conferenza stampa per parlare davanti ai media. Sarà la prima volta che lo svedese prenderà la parola dopo il nuovo incarico da dirigente.

Con molta probabilità, l’uscita pubblica di Zlatan coinciderà anche con l’ufficialità del nuovo allenatore del Milan, ossia Paulo Fonseca. Milannews24 seguirà LIVE l’appuntamento con la diretta testuale.