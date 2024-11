Conferenza stampa Gabbia: le dichiarazioni post vittoria contro l’Empoli

Conferenza stampa Gabbia. Le dichiarazioni del giocatore rossonero al termine della partita di Serie A giocata contro l’Empoli oggi





Gabbia ha parlato in conferenza stampa dopo Milan–Empoli. Il calciatore italiano, fresco di rinnovo, ha rilasciato queste dichiarazioni:

RINNOVI THEO E MAIGNAN – «Non posso io a decidere, ma spero con tutto il cuore che possano rimanere ancora tanti anni con noi. Ma qui li vedo tutti felici».

SPERANZE SCUDETTO – «Abbiamo la possibilità nelle nostre mani di rendere questa stagione importante e speciale».

RINNOVO– «Sono felice per le parole che mi ha dedicato il mister. Per il rinnovo sono molto contento, lo sapete quanto ci tenevo. La giornata di oggi dà continuità a dei giorni belli per me».