MN24 – Conferenza stampa Fonseca: quando parlerà il tecnico alla vigilia di Monza-Milan. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, due giorni fa, ha perso il Napoli in casa per 0-2 nel match di Serie A. Domani, comunque, è già tempo di conferenza stampa: martedì a San Siro arriverà il Napoli.

Come appreso dalla nostra redazione Fonseca non parlerà in conferenza stampa alla vigilia e, dunque, non presenterà questa delicatissima sfida del nostro campionato contro i grandi ex Galliani e Nesta.