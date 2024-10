Conferenza stampa Fonseca, queste parole non passano inosservate: «Miglioramenti? Mi aspetto questa cosa!»

Conferenza stampa Fonseca, le parole del tecnico sui miglioramenti della squadra fanno discutere. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Napoli, Fonseca ha parlato così sui potenziali miglioramenti che potrebbe compiere la squadra.

MIGLIORAMENTI – «In generale mi aspetto tante cose. Quando analizziamo le partite il nostro focus è sempre vedere quello che non abbiamo fatto bene. Domani sarà una partita equilibrata, abbiamo preparato la partita in base a come pensiamo possa essere. In fase difensiva alcune cose le abbiamo migliorate, altri le dobbiamo migliorare ma siamo cresciuti. Offensivamente abbiamo avuto una crescita con fase di possesso, domani magari abbiamo bisogno di giocare negli ultimi 30 metri perché il Napoli pressa alto o gioca con blocco basso. Dobbiamo migliorare nell’affrontare squadre che giocano basse ma siamo migliorati in tante cose».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA