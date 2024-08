MN24 – Fofana Milan, problemi con il centrocampista francese? La conferenza stampa inizierà in RITARDO: il MOTIVO

Fofana Milan, problemi con il centrocampista francese? La conferenza stampa inizierà in RITARDO: il MOTIVO per cui non è ancora iniziata

Tarderanno le prime parole di Fofana come nuovo giocatore del Milan, visto che la conferenza stampa di presentazione è in ritardo.

Come appreso da MilanNews24, a conferenza del centrocampista francese era in programma alle ore 14:30, ma inizierà in ritardo per questioni burocratiche. Infatti, il nuovo acquisto rossonero è ancora in sede per la firma che lo legherà ai rossoneri per i prossimi quattro anni.