Conferenza stampa Di Francesco: le PAROLE alla VIGILIA di Milan Venezia

Conferenza stampa Di Francesco: le parole del tecnico del Venezia alla vigilia della sfida di domani contro il Milan

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Milan.

MOMENTO – «Abbiamo fatto un ottimo lavoro in generale, con una amichevole in mezzo. Sta crescendo la condizione fisica e la conoscenza. Abbiamo qualche problemino per Altare e Sverko che hanno avuto qualche problemino al termine di questo allenamento. Da valutare anche Haps che aveva qualche problemino da risolvere. Bjarkason è l’unico non ancora disponibile. Il Milan è la squadra che produce più possibilità di andare in gol, quindi va preso con le molle il fatto che sia stato in difficoltà ed in più giocherà davanti a 70mila tifosi».

MILAN PERICOLOSO A SINISTRA – «E’ corretto, il Milan crea maggiori aspettative per i gol in quella zona. Sono giocatori che hanno anche grande voglia di dimostrare il loro valore in questo momento. Io ho cercato di preparare la partita nel migliore dei modi e cercando anche di limitare loro».