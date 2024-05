Conferenza stampa Bonera: quando parla l’allenatore in vista di Milan Roma, la DATA

Il Milan sta raggiungendo l’Australia dove giocherà un’amichevole contro la Roma. Ecco quando è prevista la conferenza stampa di Bonera

Chiusa la stagione il Milan si prepara ad affrontare subito la prima amichevole estiva in vista della prossima, in programma il 31 maggio contro la Roma. In tal senso sulla panchina rossonera, dopo l’addio di Pioli, è previsto che ci sia Bonera.

L’allenatore, come riportato da Sky Sport, terrà la consueta conferenza stampa dopo l’arrivo della squadra a cui farà seguito un allenamento il giorno prima del match.