Conferenza stampa Abraham: L’ORARIO D’INIZIO della sua presentazione. Le ultimissime sul nuovo attaccante inglese

Tammy Abraham si presenterà quest’oggi alla stampa rossonera. L’ex giocatore della Roma si è già messo subito in mostra con la maglia del Milan: contro la Lazio, infatti, ha svolto uno spezzone di gara di ottimo livello.

Ora, in queste due settimane di sosta nazionale, dovrà lavorare al meglio per capire i meccanismi di Fonseca. Dalle 15:30, il calciatore inglese risponderà alle domande poste dalla stampa. Il live testuale della sua conferenza stampa, come sempre, potrete osservarla direttamente sul nostro sito.