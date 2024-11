Condò stronca il Milan: «Leao tira il gruppo, ma per colpa della difesa il Cagliari ha fatto 3 gol». Il commento a caldo per Sky Sport

Condò a Sky Sport ha commentato a caldo il pareggio del Milan contro il Cagliari.

IL COMMENTO – «La settimana scorsa dopo Monza Milan avevamo detto che la squadra stava avanzando, ma Leao era rimasto indietro. Nel giro di 7 giorni le posizioni si sono ribaltate: Leao da madrid a Cagliari sta tirando il gruppo, è nettamente avanti rispetto agli altri, ma oggi la difesa è rimasta indietro. Questa era la partita in cui Milan doveva consolidare la sua rinascita. Dopo aver vinto al Bernabeu in quel modo, entri in un flusso di positività che si è bruscamente interrotto questa sera per colpa della difesa. Il Cagliari ha fatto 3 gol, più 2 annullati e altre 3-4 palle gol».