Condò: «Il Real Madrid è pigro, Leao può incidere come contro il Psg l’anno scorso»

Condò a Sky Sport prima di Real Madrid Milan ha detto la sua su Leao: «Il giocatore di maggior talento può incidere nel loro punto debole»

Condò a Sky Sport ha spiegato perché Leao potrebbe essere decisivo nel Milan contro il Real Madrid.

LE PAROLE – «Oggi ci sono tutte le condizioni perché Leao faccia una grande partita. Ricordo l’anno scorso, di questi tempi, che la sua miglior prestazione fu contro il Psg in casa. Ed era una situazione del genere, con un avversario dal gioco offensivo. Tu chiedi al giocatore di maggior talento di incidere nel punto in cui il Real Madrid è meno forte. Il Real è una squadra pigra, che ha avuto bisogno di sberle per svegliarsi. Il Milan sa che il primo tempo è il momento in cui può osare qualcosa».