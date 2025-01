Conceicao Milan, Zenga non ha dubbi: «Partito bene ma per lui sarà fondamentale questa cosa»

Conceicao Milan, Walter Zenga, noto opinionista, ha commentato l’inizio di avventura del tecnico portoghese in rossonero

Intervenuto a Sky, Walter Zenga, ex portiere ed opinionista, ha commentato l’inizio di avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan dopo la vittoria della Supercoppa Italiana e del pareggio in campionato contro il Cagliari:

PAROLE – «La comunicazione è molto importante, poi è la leadership che ti fa diventare importante dentro lo spogliatoio. Lui lo ha fatto in poco tempo, e soprattutto non è stato facile farlo in un club come il Milan».