Conceicao Milan: «Tiki Taka? Per me Tiki Taka è segnare!»

Conceicao Milan: «Tiki Taka? Per me Tiki Taka è mettere la palla in porta!». Le dichiarazioni del tecnico alla sua presentazione nel club rossonero

Sergio Conceicao, nella giornata di ieri, si è presentato al mondo Milan in conferenza stampa davanti ai giornalisti con al fianco Ibrahimovic. Di seguito le dichiarazioni del nuovo tecnico rossonero sulla filosofia di gioco.

FILOSOFIA DI GIOCO – «Io vado con le mie convinzioni a livello di lavoro e tattico. Il sistema per me non è tanto importante, ma la dinamica sul campo. Poi c’è una strategia, una base, un lavoro sui principi: la squadra deve capirli. Il gioco dominante? Per me il calcio è semplice, molto semplice: c’è una porta e bisogna fare gol e non prenderli. Se poi il gioco dominante significa altro, per me significa fare i risultati. Possesso palla, tiki taka: per me il tiki taka è metterla dentro».