Conceicao: «Il Milan è un passo avanti nella mia carriera. Tifosi? Sono l'anima del club. Su Fonseca e la Juve...»

Conceicao in conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Milan ha svelato cosa rappresenta per lui questa opportunità parlando anche dei tifosi, di Fonseca e della Juve.

CONCEICAO – «Sono orgoglioso, è un piacere per me venire a lavorare in un club così grande. Li conosco da giocatore e da tecnico, è un passo avanti nella mia carriera. I tifosi sono l’anima del club, senza loro è difficile vivere e crescere. Dobbiamo rispettare questi valori, se sono qua non è un buon segno. Qualcosa non è andata bene. Non è la colpa di una sola persona ma di tutti. Dobbiamo adesso riflettere, non c’è tanto tempo per lavorare per la gara contro la Juve ma non cerchiamo scuse. Siamo qui per vincere e per essere competitivi».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI CONCEICAO