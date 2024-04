Conceicao Milan, sfuma definitivamente la pista: UFFICIALE il rinnovo col Porto da parte dell’allenatore

Adesso è ufficiale: Sergio Conceicao rinnova con il Porto. Il tecnico accostato alla panchina del Milan per il dopo Pioli ha firmato fino al 30 giugno 2028. Di seguito il comunicato del club portoghese.

FC Porto e Sérgio Conceição renovam contrato ✍️#FCPorto pic.twitter.com/KJIUJPQO7W — FC Porto (@FCPorto) April 25, 2024

COMUNICATO – «L’FC Porto e Sérgio Conceição hanno concordato di prolungare il contratto che li lega dal 2017 fino al 2028. Come allenatore dei Dragoni, l’ex ala ha vinto tre campionati portoghesi, tre Coppe di Portogallo, una Coppa di Lega e tre Supercoppe. Da giocatore, Sérgio Conceição è arrivato all’FC Porto all’inizio degli anni ’90 per unirsi alla squadra giovanile, seguito da periodi di prestito al Penafiel, al Leça e al Felgueiras prima di stabilirsi definitivamente nella prima squadra dei Dragoni e di essere protagonista di due stagioni eccezionali (1996/97 e 1997/98).

Dopo cinque anni e mezzo in Italia, torna al club del suo cuore a metà del 2003/2004 e arricchisce ulteriormente il suo palmarès come giocatore dell’FC Porto. In totale, ha vinto tre campionati portoghesi, una Coppa di Portogallo e una Supercoppa. Una volta diventato allenatore, ha diretto Olhanense, Académica, SC Braga, Vitória de Guimarães e Nantes (Francia) prima di assumere il ruolo di allenatore dei Dragons. Da quando è arrivato all’FC Porto, è solo l’allenatore con più titoli, quello che si è seduto più volte in panchina e quello con più vittorie nella storia del club».