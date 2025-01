Conceicao Milan, la novità sullo staff lascia senza parole! Spifferi da Milanello, quella figura è apprezzatissima

Condividi via email

Conceicao Milan, clamorosa novità sullo staff del tecnico portoghese: la figura più apprezzata è Siramana Dembelé. L’aneddoto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, c’è una clamorosa novità in casa Milan relativa allo staff di Sergio Conceicao.

Staff di Conceição: la figura che ha colpito di più i milanisti in questi 10 giorni è Siramana Dembélé, uno dei vice di Conceição, probabilmente il più importante per gli equilibri di spogliatoio. Se Conceição è un uomo di conflitti, Dembélé è un ambasciatore.