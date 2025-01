Conceicao Milan, il tecnico vuole rilanciare quel giocatore! Messaggio alla dirigenza, può tornare molto utile

Conceicao Milan, il portoghese ha tutta l’intenzione di rilanciare Pavlovic: la sua fisicità piace moltissimo a Conceicao

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi di Sergio Conceicao sarà quello di rivalutare alcuni calciatori della rosa del Milan.

Strahinja Pavlovic in questo momento è l’ultimo dei difensori. Quarto su quattro, senza discussioni. Una situazione troppo brutta per essere vera. Pavlovic in Italia ha mostrato tutti i suoi limiti (attenzione, letture, piedi), però il Milan giocherà molte partite, la concorrenza non è impossibile e la sua fisicità a Conceicao non può non piacere. Se si considera che Tomori e Thiaw non hanno fatto bella figura sui due gol dell’Inter, con un azzardo si può dire: Pavlovic, in coppia con Thiaw o meglio ancora con Gabbia, può dare una mano a questa squadra.