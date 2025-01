Conceicao Milan, Orsi sicuro: «Il suo arrivo ha prodotto questo effetto nei calciatori. Vi spiego»

Condividi via email

Conceicao Milan, Nando Orsi, ex calciatore e opinionista, ha commentato l’arrivo del tecnico portoghese sulla panchina rossonera

Intervistato da Tuttosport, Nando Orsi ha parlato così dell’arrivo di Conceicao sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Il metodo di Sergio è stato quello di mettere ordine in uno spogliatoio che aveva bisogna di autorità. Il cambio di allenatore ha responsabilizzato i giocatori del Milan, lui è stato poi bravo e fortunato. Significa che il discorso tra primo e secondo tempo contro l’Inter è stato tattico, ma soprattutto motivazionale. Ci ha creduto tanto e alla fine ha conquistato il trofeo con merito, azzeccando tutti i cambi. Adesso però le responsabilità aumenteranno. Dove potrà arrivare il suo Milan? Parliamo di una squadra forte, con qualità, ma ovviamente Sergio dovrà risolvere qualche problema, conoscere bene tutti i giocatori, ora inizia il difficile, ma lui ha una scorza dura. In Champions Fonseca gli ha lasciato una buona eredità, in campionato dovrà recuperare terreno».