Conceicao Milan: «Ho detto ai giocatori che devono capire il momento». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole sul club.

DIFFICILE COMINCIARE CONTRO LA JUVE – «Non è più facile o più difficile, dobbiamo fare una grande partita a prescindere dall’avversario. I giocatori devono capire il momento che adesso non è bello. Dobbiamo cambiarlo lavorando, le parole non contano nulla. Contano i risultati e quello che vogliamo è vincere domani per giocare la finale lunedì».