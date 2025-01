Conceicao Milan, attacco clamoroso di Cassano: «Ti sei messo a fare il giullare e queste sono le conseguenze!». Le sue dichiarazioni

Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha attaccato pesantemente l’allenatore del Milan Conceicao. Di seguito le parole dell’ex rossonero.

PAROLE – «Conceiçao, ti metti a fare il giullare col sigaro in bocca e cosa succede? Che poi accadono queste cose qua, che ti mandano a cagare. Non hanno rispetto di te perché non sei credibile. Cosa vuole fare, vuole fare il simpatico? Fai il giullare nello spogliatoio? Perfetto. Addirittura un giocatore ti vorrebbe aggredire. Poi dice che chiedono scusa ed è tutto a posto, che è come un figlio… Poi quando dice che Theo e Leao giocheranno con la Dinamo Zagabria, che comunicazione è questa?».