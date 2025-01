Conceicao Milan, l’aneddoto è da non credere! Quella Nazionale poteva beffare i rossoneri

Conceicao Milan, clamoroso aneddoto sul tecnico portoghese: l’ex Porto è stato vicinissimo a firmare per il Belgio

Clamoroso retroscena svelato da Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, su Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan.

Sergio Conceiçao a dicembre è stato vicino a firmare per la nazionale belga. Lo scrive http://sudinfo.be, in Belgio. Conceicao avrebbe guadagnato il doppio di quanto prende al Milan ma non era convinto al 100% del progetto. Quando è arrivato il Milan, non ci ha pensato un attimo.