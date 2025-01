Conceicao a Mediaset: «Febbre? Si superano tutte le difficoltà! Su Tomori dico questo»

Conceicao ha rilasciato un’intervista a Mediaset poco prima dell’inizio della sfida di Supercoppa Italiana Juventus-Milan: le sue parole

LE PAROLE – «Febbre? Dobbiamo superare tutte le difficoltà: l’importante è che la squadra faccia il meglio. Francisco? Controlliamo tutti i giocatori: per me oggi rimane un avversario. Tomori? Gioca perché penso che sia un giocatore per la partita: conto su tutti i miei difensori centrali».