Conceicao a DAZN: «Prima della partita ero nervoso. Non solo Pulisic e Thiaw, anche un altro ha avuto un problema»

Conceicao nel post partita di Como Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN, queste le sue dichiarazioni

Nel post partita di Como–Milan, match valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni di DAZN.

NERVOSISMO PREPARTITA – «Stavo bollendo, vivo così in modo passionale la partita. In 13 anni non ho mai fatto un’intervista prima della partita, non sono abituato. Anche con la mia famiglia non parlo 2-3 ore prima della partita. Qui ci sono altre regole e mi devo abituare. Quelli della società dovrebbero parlare di più prima della partita, io di meno perché sono nervoso»

NON SOLO PULISIC E THIAW – «Anche Morata, aveva un po’ di fastidio a livello muscolare e abbiamo deciso di non rischiarlo. Stiamo valutando tutto a livello di lavoro, dobbiamo crescere anche su questo piano. Se vogliamo avere intensità bisogna essere al top e in questo momento ci manca qualcosa»