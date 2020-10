Compagnoni: «Il Milan non parte tra le prime quattro, riecco le 7 sorelle»

Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha fatto alcune previsioni sull’andamento di questa stagione di Serie A

«Per lo Scudetto è probabile che ci vorranno 88/90 punti, un po' troppi forse per questo Milan. Però siamo tornati alle sette sorelle: tutte in grado di lottare fino alla fine per la qualificazione in Champions League. I

l Milan forse nella griglia attuale non parte nelle prime quattro, ma nel girone di ritorno della scorsa stagione ha fatto la bellezza di 41 punti. E non escludo non possa riuscirci anche stavolta: con 82 punti in Champions ci vai. Sulla carta forse il Napoli ha qualcosa in più di Lazio e Milan, ma lotta è apertissima» ha dichiarato a Sky Sport.