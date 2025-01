Como Milan, non accadeva da quasi un anno: il dato curioso sul match vinto al Sinigaglia

Como Milan, la squadra di Sergio Conceicao ha ribaltato il risultato e portato a casa i tre punti con i gol di Theo e Leao

Il Milan ha portato a casa i tre punti dal match del Sinigaglia, decisive le reti di Theo Hernandez e Rafael Leao che hanno ribaltato il vantaggio iniziale del Como.

In Serie A i rossoneri non vincevano una partita da situazione di svantaggio da quasi un anno. L’ultima volta il 3 febbraio 2024, in quel di Frosinone al vantaggio di Giroud aveva risposto la squadra di casa andando sul 2-1. A quel punto ci hanno pensato Gabbia e Jovic a ribaltare il risultato per portarlo sul 2-3.