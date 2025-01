Como Milan, Conceicao: «Non voglio trovare scuse ma a noi ci sta mancando questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Nel post partita di Como–Milan, gara valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, Sergio Conceicao ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul lavoro in allenamento.

CI MANCA IL CAMPO – «Non abbiamo tempo per andare sul campo. Possiamo lavorare con i video, con la lavagna, ma ci manca il campo, l’allenamento, avere una settimana pulita per lavorare. Non è una scusa eh, perché anche in queste condizioni dobbiamo fare molto meglio».