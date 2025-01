Conferenza stampa Conceicao: «Non abbiamo tempo per andare sul campo. Domani faremo delle valutazioni»

Conferenza stampa Conceicao, al termine di Como-Milan. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico:

Nel post partita di Como–Milan, gara valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

CI MANCA IL CAMPO – «Non abbiamo tempo per andare sul campo. Possiamo lavorare con i video, con la lavagna, ma ci manca il campo, l’allenamento, avere una settimana pulita per lavorare. Non è una scusa eh, perché anche in queste condizioni dobbiamo fare molto meglio»

FASTIDIO PER MORATA – «Anche Morata ha avuto qualche fastidio muscolare. Stiamo valutando anche il lavoro fisico, perché voglio una squadra intensa, che non permette niente all’avversario. Domani valutiamo gli altri infortunati»

DISCORSO FINALE – «I giocatori sono liberi di parlare, oggi mi è venuto di parlare a me»