Como Lecce, ecco le formazioni ufficiali: l’ex Milan torna titolare!

Como Lecce, comunicate le formazioni ufficiali: Cutrone, ex Milan, torna titolare al posto di Belotti. Sfida salvezza per Fabregas e Giampaolo

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Da Cunha, Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Cesc Fabregas

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo