Rocco Commisso, patron della Fiorentina è tornato in Italia dopo sette mesi, ecco un estratto delle parole del presidente gigliato riportate da firenzeviola.it:

«Ci sono tante squadre che non hanno i conti a posto… La Fiorentina ha zero debiti con le banche, semmai solo per i giocatori. Dovete essere contenti: i debiti li facciamo in America. Leggete quanti debiti hanno Milan, Roma, Juventus e Inter… La Fiorentina finanziariamente è ok ma non si può spendere così ogni anno».