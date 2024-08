Colpani Milan, il calciatore si PRESENTA alla Fiorentina: «La TRATTATIVA è cominciata così. Obiettivi? Ecco cosa possiamo FARE»

Andrea Colpani è stato un obiettivo del Milan in questo mercato prima di accettare il corteggiamento della Fiorentina

Andrea Colpani è stato uno dei numerosi obiettivi del mercato Milan per il centrocampo in questa sessione. Il calciatore ex Monza alla fine ha sposato il progetto della Fiorentina, dove si è presentato quest’oggi davanti alla stampa. Ecco le sue parole.

TRATTATIVA – «La trattativa è iniziata con mister Palladino che mi ha chiamato, dicendomi che avrebbe voluto portarmi a Firenze. Io gli ho detto subito che sarei venuto subitro senza neanche pensarci, per me è un motivo di orgoglio».

OBIETTIVI – «Come ha detto il direttore, la squadra si aspetta tanto da me. Io voglio sicuramente migliorare i numeri dello scorso anno per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Per me è l’anno della consacrazione, voglio diventare un giocatore importante per la Fiorentina».

PALLADINO – «L’ho ritrovato bene e con le idee chiare. I giocatori sono forti e si metteranno subito a disposizione. Io forse sono un po’ avvantaggiato rispetto agli altri».

RUOLO – «Come ho detto posso fare sia il trequartista che l’esterno, darò sempre il massimo per la squadra, decide il mister».

ANTOGNONI – «I paragoni fanno piacere, ma io penso al presente, al cercare di migliorarmi ogni giorno sempre di più».

ESEMPIO – «Nelle giovanili dell’Atalanta ero uno dei più gracili e preferivamo schierare ragazzi più pronti fisicamente. Io non ho mai mollato, le qualità tecniche c’erano. Giocando sempre di più e facendo esperienza, sono cresciuto e fortunatamente sono arrivato qui. Per me è un punto di partenza, posso migliorare ancora molto».

SQUADRA – «Cercheremo di migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno, sia in campionato che in Europa».

NUMERO – «Ancora no. Ho sempre indossato la 28 ma mi ha detto Quarta che ha piacere a tenerla, quindi devo ancora scegliere».

SOSTITUZIONI FREQUENTI – «Con il mister ogni tanto ci scherzazo su questa cosa, mi toglieva sempre al 65esimo. Ho sempre avuto questo difetto, dopo un’ora di gioco calo sempre di rendimento. Il mister giustamente sceglieva di sostituirmi. Voglio migliorare su questo aspetto, per avere un rendimento alto per tutta la partita. Il mister ci chiede di segnare ed incidere molto in zona gol. L’anno scorso sono riuscito a farlo spesso e anche quest’anno voglio fare migliorando ancora».

MIGLIORAMENTI – «Si può migliorare sempre sulla tecnica e sulla scelta, è quello che determina le giocate. L’aspetto su cui voglio migliorare è la forza fisica, per tenere botta con gli avversari».

VIOLA PARK – «Non ha bisogno di commenti, è un ambiente pazzesco, da Champions League. Non ti manca niente. Ringraziamo il presidente e la società per averci messo a disposizione questo ambiente. Conoscevo già Ranieri, Sottil, Kean e Biraghi incrociati in Nazionale. Con Bianco invece mi sono trovato molto bene qui a Firenze».

PROSPETTIVE – «La squadra è forte con giocatori importanti e con tanta esperienza. Possiamo fare un grande campionato. Non sta a me parlare di mercato, ma la base di partenza è ottima».