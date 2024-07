Colombo Milan: l’Empoli non molla per l’attaccante. Prossime ore importanti per l’affare, ecco la novità sul giocatore

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb.com, fra oggi e domani andranno in scena nuovi contatti tra Milan ed Empoli per sbloccare l’operazione Lorenzo Colombo. Parti al lavoro per un prestito con diritto di riscatto, anche se gli ultimi dettagli restano da essere definiti col Diavolo che potrebbe voler inserire anche l’opzione per il controriscatto sull’attaccante classe 2002.

Dopo Devis Vasquez, dunque, possibile che nelle prossime ore i due club arrivino ad un’intesa anche per Colombo.