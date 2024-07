Colombo LASCIA il Milan: è FATTA per il suo trasferimento in Serie A! Formula e DETTAGLI dell’accordo col suo nuovo club

Nuova avventura in prestito per Lorenzo Colombo, che saluta ancora una volta il Milan dopo l’avventura dello scorso anno in prestito al Monza. Il centravanti classe 2002 andrà all‘Empoli.

Affare fatto e confermato, stando a quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira su X. L’attaccante si trasferisce nel club toscano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Manca solo l’annuncio ufficiale.