Colombo, un altro ex Milan in gol: si aggiunge a Pobega e Saelemaekers. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan, questa giornata di campionato, ha subito una pesante sconfitta contro l’Atalanta, attualmente prima in classifica. Per quanto riguarda le altre squadre in ben tre rossoneri hanno trovato il gol.

Stiamo parlando di Saelemaekers, Pobega e, come ultimo, Colombo. L’attaccante dell’Empoli, con una meravigliosa conclusione da fuori area al volo, ha siglato il gol del momentaneo 1-4 contro l’Hellas Verona.