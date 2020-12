Colombo e Maldini potrebbero andare in prestito a gennaio

Colombo e D. Maldini potrebbe finire in prestito nella prossima sessione di mercato. A gennaio il Milan dovrà fare delle operazioni in uscita

Colombo e D. Maldini potrebbe finire in prestito nella prossima sessione di mercato. A gennaio il Milan dovrà fare delle operazioni sia in uscita che in entrata: i due giovani sono candidati ad essere ceduti in prestito senza diritto di riscatto.

I rossoneri cercheranno un vice Ibrahimovic e gli spazi per l’attaccante della Primavera rossonera potrebbero ridursi ulteriormente. Già ora Pioli sta utilizzando Rebic da prima punta in attesa del rientro di Ibra.

Anche per Daniel Maldini potrebbero non esserci molti spazi nel corso della stagione. L’alternarsi tra Calhanoglu, Brahim Diaz e Krunic sulla trequarti non lasciano molto minutaggio al figlio del dirigente milanista.