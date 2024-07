Colombo via dal Milan: CONFERME sull'Empoli, c'è un retroscena

Colombo è in procinto di lasciare il Milan per andare in prestito all’Empoli. Spunta un retroscena sulla trattativa

Nuovo addio. Colombo è in procinto di lasciare il Milan per andare in prestito all’Empoli.

L’attaccante rossonero dopo la doppietta al Manchester City, su doppio assist di Chukwueze è tornato in Italia per raggiungere i suoi nuovi compagni. Tuttavia spunta un retroscena sulla trattativa: come riportato da Daniele Longo l’Empoli ha ottenuto il diritto di riscatto ma il Milan si è riservato il contro riscatto.