Collovati: «Conceicao ha portato un cambiamento radicale sotto questo punto di vista» – ESCLUSIVA

Collovati, intervenuto in esclusiva su MilanNews24, ha parlato del più grande cambiamento portato da Conceicao rispetto a Fonseca

Fulvio Collovati è intervenuto in esclusiva a MilanNews24: queste le sue parole sul cambiamento portato da Conceicao. Con il tecnico portoghese in panchina, tra Supercoppa e Serie A, i rossoneri hanno già ribaltato tre partite.

LE PAROLE – «Al di là della Supercoppa, anche dalla reazione di Como si vede che è una squadra che reagisce. Ovviamente non è ancora l’optimum, come dice lui stesso, perché in 15/20 giorni non può trasformarla, questo però è una squadra che ha una reazione emotiva, questo è un cambiamento radicale. Fonseca è una brava persona, ma questo gruppo aveva più bisogno del bastone che della carota»

