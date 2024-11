Classifica Serie A Milan, squadra in calo rispetto allo scorso anno: il confronto. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan sta attraversato senza dubbio un periodo complicato, soprattutto per quanto riguarda la Serie A. In 12 partite, infatti, i punti conquistati sono appena 19: troppo poco per cercare di puntare alla vittoria finale.

Il confronto rispetto alla passata stagione dice che i rossoneri hanno conquistato ben quattro punti in meno. Già da domani, dunque, i tifosi si aspettano una reazione.