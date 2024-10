Classifica Serie A AGGIORNATA: come CAMBIA per il Milan dopo Udinese Lecce che è finita per 1-0 grazie al gol di Zemura

L’Udinese vince in casa per 1-0 contro il Lecce grazie al gol di Zemura nella gara valevole per la 7° giornata di Serie A. La squadra di Runjaic supera il Milan e vola al secondo posto. Ecco la graduatoria aggiornata.

LA CLASSIFICA

Napoli 16 Udinese 13

Juventus 12

Milan 11

Inter 11

Torino 11

Lazio 10

Empoli 10

Hellas Verona 9

Roma 9

Como 8

Atalanta 7

Bologna 7

Fiorentina 7

Parma 5

Genoa 5

Lecce 5

Cagliari 5

Venezia 4

Monza 3