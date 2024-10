Classifica Serie A aggiornata: la posizione del Milan dopo Juve Lazio

Classifica Serie A aggiornata: la Juve balza al primo posto in attesa di Empoli Napoli. Come cambia la posizione del Milan

La Juve batte la Lazio per 1-0 e scavalca il Milan che aveva sconfitto l’Udinese, balzando momentaneamente al primo posto in classifica in attesa di Empoli Napoli di domani. Questo risultato permette comunque ai rossoneri di certificare il sorpasso sui biancocelesti.

Ecco la graduatoria della Serie A aggiornata.