Classifica Milan: la media punti con le squadre dal 9°posto in giù

Ieri sera il Milan ha pareggiato contro la Cremonese. Ecco la media punti dei rossoneri contro le squadre dal nono posto in giù:

come riportato da una grafica di Sky Sport delle prime sette in classifica quelle che fanno meglio sono Inter e Roma con la media del 3. Seguono Atalanta (2,7), Napoli (2,6), Milan (2,2) e per ultime a pari merito Juventus e Lazio (2,1)