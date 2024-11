Classifica aggiornata Serie A: la nuova posizione del Milan dopo Udinese-Juventus. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan, in attesa di scendere in campo contro il Monza, ha visto la Juventus battere l’Udinese in trasferta. Andiamo a scoprire assieme come cambia la classifica dopo questo risultato.

Napoli 25 Inter 21 Juventus * 21 Fiorentina 19 Atalanta 19 Lazio 19 Udinese * 16 Bologna 15 Milan 14 (due partite in meno) Torino 14 Roma 13 Empoli 11 Parma 9 Verona 9 Como 9 Cagliari 9 Monza 8 Venezia 8 Lecce *8 Genoa 6

* Una partita in più