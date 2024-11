Chukwueze Milan, arrivano i complimenti del club dopo il gol in Nigeria Ruanda: «Rete pregevole». La dedica del club al giocatore

Chukwueze è stato protagonista con la Nigeria segnando il gol del momentaneo 1-0 contro il Ruanda. Al giocatore sono arrivati i complimenti del Milan attraverso il sito ufficiale.

LA DEDICA – Pulisic non è stato però l’unico rossoneri a trovare la via del gol: nella serata di ieri – lunedì 18 novembre – anche Samuel Chukwueze ha segnato con la maglia della Nigeria. Le Super Eagles sono state sconfitte 2-1 dal Rwanda, ma la rete di Sammy è stata pregevole: serpentina centrale e sinistro potente per l’1-0.