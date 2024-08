Chukwueze Milan, Ravezzani sicuro sul nigeriano: «Ha una qualità STRAORDINARIA, ma ho un DUBBIO»

Fabio Ravezzani ha detto la sua sul calciatore del Milan Samuel Chukwueze, autore di un ottimo precampionato coi rossoneri

Samuel Chukwueze sta brillando nel precampionato del Milan, mettendo a segno assist e gol nelle ultime amichevoli contro Manchester City e Real Madrid. Dopo una stagione sottotono, l’esterno nigeriano sembra aver ritrovato la forma che aveva convinto i rossoneri a investire quasi trenta milioni di euro per portarlo via dal Villarreal.

Il giornalista Fabio Ravezzani, sul suo profilo X, ha espresso parole di elogio per le recenti prestazioni di Chukwueze: «Non so se diventerà un crack in questa stagione. Ma ha una qualità straordinaria per essere un esterno: non solo salta l’uomo, ma ha un tiro molto più preciso della media nel suo ruolo. Difficilmente sbaglia il diagonale, che sia al primo o al secondo palo».