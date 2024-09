Christian Argurio, il mondo del calcio PIANGE LA SUA SCOMPARSA: dramma a Novara. Le ultimissime notizie sul mondo del calcio

Lutto nel mondo del calcio, il Novara piange il proprio direttore sportivo Christian Argurio, scomparso oggi all’età di 52 anni dopo un malore. Ecco la nota del club piemontese:

Il Novara FC piange Christian Argurio.

Con un dolore straziante, Novara Football Club comunica la scomparsa del direttore sportivo Christian Argurio. Dopo il malore occorso nella giornata di martedì, si è spento oggi presso l’Ospedale Maggiore di Novara.

La Società intera è distrutta per l’improvvisa e incommensurabile perdita. Anima buona, un amico e un punto di riferimento per tutti, sempre disponibile con la sua gentilezza e professionalità. La sua straordinaria umanità, unita alla sua grande conoscenza del calcio, hanno lasciato un segno indelebile nel nostro cuore.

In questo momento di profonda sofferenza, ci stringiamo attorno alla compagna Roberta, al figlio e a tutta la famiglia.