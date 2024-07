Chiesa Milan: possibile SCAMBIO con la RIVALE dei rossoneri, tutta la VERITA’ sul futuro

Federico Chiesa è un nome accostato al calciomercato Milan ma non solo: emerge una clamorosa idea per uno scambio con la rivale

Clamorosa indiscrezione lanciata da TeleLombardia riguardante il calciomercato Inter. Secondo l’emittente televisiva la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un clamoroso scambio con la Juventus. Se questo andasse in porto, Federico Chiesa, accostato anche al Milan, vestirebbe nerazzurro mentre Davide Frattesi sarebbe un nuovo giocatore bianconero con un conguaglio di 20 milioni di euro in favore della società di Viale della Liberazione.

L’INDISCREZIONE – «Il sospetto, in casa Juventus, è che ora si sia arrivati al muro contro muro. Chiesa ha il contratto in scadenza nel 2025 e forse sta pensando: ‘Sai che c’è, resto e a febbraio firmo per l’Inter’. Sappiamo con certezza che all’Inter piacerebbe prendere Chiesa a zero, e dunque è iniziata una partita che dura da tanto tempo. Radio mercato parla di questa indiscrezione: l’Inter e la Juventus potrebbero imbastire uno scambio che prevede Chiesa all’Inter e Frattesi alla Juventus, con un conguaglio di circa 20 milioni di euro»