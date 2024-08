Chiesa Milan, il calciatore STA PER TRASFERIRSI: la POSIZIONE della Juventus e quella dell’attaccante

Federico Chiesa sta per lasciare la Juventus. L’ex obiettivo di mercato del Milan è in procinto di cambiare squadra

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accordo per il trasferimento di Federico Chiesa, ex obiettivo del mercato Milan, al Barcellona sembra essere ormai a un passo. I blaugrana stanno lavorando per liberare spazio nella rosa e tesserare i nuovi acquisti, tra cui l’esterno italiano.

L’offerta del Barcellona si aggira intorno ai 10 milioni di euro più 3/4 milioni di bonus, una cifra che potrebbe convincere la Juventus a cedere il giocatore. L’agente di Chiesa, Ramadani, avrebbe già raggiunto un accordo con il club catalano per un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus, che potrebbero salire fino a 6 milioni. Ora Chiesa attende solo che il Barcellona finalizzi le operazioni necessarie per accoglierlo nella sua rosa.