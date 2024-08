Chiesa Milan, con il Barcellona sembra TUTTO FATTO: ma questo DETTAGLIO potrebbe bloccare tutto! La situazione

Il Barcellona ha deciso di partire all’assalto per Federico Chiesa. L’esterno della Juventus, accostato anche al mercato Milan, apprezza la destinazione spagnola e per questo motivo le possibilità di vederlo in blaugrana sono molte.

Ma, secondo quanto riportato da TMW, deve lavorare molto sulle uscite perché in questo momento non riesce a far registrare ne La Liga nemmeno il neo acquisto Dani Olmo. La situazione potrebbe sbloccarsi presto.