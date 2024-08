Chiesa Milan, l’agente lo ha PROPOSTO ai rossoneri! Tutti gli AGGIORNAMENTI sul futuro dell’esterno in uscita dalla Juve

Ha del clamoroso l’indiscrezione di calciomercato rilanciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: l’agente di Federico Chiesa avrebbe proposto il suo assistito, tra le altre, anche al Milan.

Il nodo è rappresentato dall’ingaggio, con l’esterno che potrebbe arrivare ad avanzare proposte al nuovo club nell’ordine dei 6 milioni di euro a stagione. I rossoneri, pur cercando un elemento in quel ruolo, non vorrebbero però turbare l’equilibrio dello spogliatoio inserendo in rosa un elemento che guadagna quanto Leao.