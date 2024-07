Chiellini BOCCIA Depay: «Non è facile da gestire, sembra un rapper. Se il Milan lo prende sa che...»

Chiellini BOCCIA Depay: «Non è facile da gestire, sembra un rapper. Se lo prendi sai che…». Le dichiarazioni dell’ex difensore

L’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato a SkySport per analizzare l’attaccante seguito del mercato Milan, Depay.

PAROLE – «Pronto per arrivare in Serie A? Dipende. Non penso sia facile da gestire. Sembra un rapper che poi è pronto per giocare a calcio. Ha bisogno di essere protagonista. Se lo prendi sai che deve giocare sempre come con l’Olanda e lo devi mettere al centro del progetto».