Chi è Dani Olmo: carta d’identità e numeri dello spagnolo

Grande visione di gioco, ottima tecnica e un enorme potenziale ancora da dimostrare. Dani Olmo, il gioiello della Dinamo Zagabria

Il Milan è interessato a Dani Olmo e lavora al trasferimento per giugno. Scopriamo nel dettaglio chi è il nuovo gioiello della Dinamo Zagabria. Nato a Terrassa, in Spagna,il 7 maggio 1998, Olmo ha fatto impazzire mezza Europa. Alto 1,79 m si è messo in mostra in questa Champions, centrocampista polivalente che preferisce però giocare dietro le punte, nasce come trequartista puro, ma la grande tecnica e visione di gioco che lui possiede gli permettono di saper agire anche da regista.

Con la dinamo Zagabria in questa stagione ha giocato 22 gare totali e ha segnato 8 gol, 5 in Champions tra qualificazioni e fase a gironi. Ha confezionato anche 7 assist per i compagni. Il suo cartellino vale già ora 35 milioni di euro e se continuerà con quest rendimento anche nella seconda parte di stagione la Dinamo Zagabria non lo cederà per meno di 45-50 milioni. Ha attirato l’interesse di tante big europee tra le quali il Barcellona e la Juventus. Il Milan sta lavorando per giugno, Maldini vuole già intavolare una trattativa per assicurasi il talentino spagnolo, idoneo al progetto Elliott e in grado di alzare di molto il livello tecnico della rosa rossonera.