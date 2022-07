Resta in stand-by la trattativa tra Ascoli e Milan per Frank Tsadjout. In questo stallo prova ad inserirsi la Cremonese

Come riportato dal Corriere Adriatico il club neropromosso, vuole convincere il giocatore a trasferirsi in grigiorosso dopo la promozione in A.